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Запоздалая реакция Украины на действия Венгрии: новые подробности конфликта

Паспортный скандал с Венгрией продолжается уже две недели. Факты ICTV узнали, кто заставил Павла Климкина наконец заявить о высылке венгерского консула.

МЗС

Скандал вокруг ситуации с выдачей украинцам венгерских паспортов набирает обороты.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 октября заявил, что высылает венгерского консула из страны, если Венгрия не отзовет его самостоятельно до конца недели.

Так, Факты ICTV писали о начале конфликта и о вариантах его решения.

Но эта история могла остаться незамеченной. Огласке ее представили активисты национального корпуса.

26 сентября они инициировали акцию под МИД с требованием к Климкину выслать консула Венгрии с Украиной.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV народный депутат Андрей Белецкий рассказал о заявлениях МИД и как реагировать на агрессию Венгрии.

– Андрей, сформулирую нейтрально: дайте оценку ситуации?

– Это запоздалая, но правильная реакция украинского МИД. Наконец правильные направления появляются в их мыслях. Эта ситуация началась точно не сегодня. И мы уже видим ужасный результат. Жаль, что привлекать внимание к этой теме нужно было неравнодушным активистам, для того, чтобы МИД начало выполнять свои прямые обязанности.

– Сейчас Венгрия открыто угрожает Украине, что будет мешать процессу интеграции в ЕС?

– Я бы не стал сильно пугаться этих угроз. Суверенитет и территориальное единство значительно большее сокровище, чем призрачные европейские перспективы. А если завтра они заявят, что будут блокировать евроинтеграцию, если Украина не откажется от Закарпатья и согласится присоединить его к Венгрии?

Читайте: Паспорта и двойное гражданство. Для чего Венгрии Закарпатья

Лидер НК отметил, что Украина не должна сдавать позиций в этой ситуации:

Однозначно нельзя отступать, как бы нам не угрожали. Наконец-то надо остановиться и сказать: это мое и шага ни назад я не сделаю!

Напомним, ранее Факты ICTV писали, почему Венгрия инициирует конфликт с Украиной.

Фото: dreamstime

С уважением, Ахава Тесленко

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