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В Киеве ограничат движение на Северном мосту – когда и на сколько

Ремонт будут проводить в направлении Троещины. Руководство Киевавтодора заверило, что работы планируют завершить к вечерним часам пик, чтобы меньше влиять на трафик и не создавать аварийных ситуаций.

Ремонтники приносят извинения за временные неудобства.

Читайте: В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту (КАРТА).

Ранее Факты ICTV писали, что нет Московского. В Киеве появился Северный мост.

Источник: Київавтодор

Фото: Київавтодор

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