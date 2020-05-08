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Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения во время рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших во Второй мировой войне.

В Меловом президент посетил мемориальный комплекс Украина — освободителям.

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Зеленский возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции — солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди припадает освобожденная из нацистской неволи женщина.

  • День памяти и примирения: Зеленский почтил погибших во Второй мировой войне
  • День памяти и примирения: Зеленский почтил погибших во Второй мировой войне
  • День памяти и примирения: Зеленский почтил погибших во Второй мировой войне
  • День памяти и примирения: Зеленский почтил погибших во Второй мировой войне
  • День памяти и примирения: Зеленский почтил погибших во Второй мировой войне
  • День памяти и примирения: Зеленский почтил погибших во Второй мировой войне
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой войне / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил День памяти и примирения и записал для украинцев видеообращение.

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