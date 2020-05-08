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Факты / Украина

Дезинфекция парка и пустой музей Второй мировой: в Киеве отмечают 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Украине и мире отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Пять лет подряд в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне отмечают День памяти и примирения, однако из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, он впервые пустой на торжественную дату.

Читайте: День памяти и примирения в Украине

В парке Вечной Славы на Арсенальной ветераны возложили цветы к Вечному огню.

Также в парке утром обновляли памятные доски, а уборщики промывали территорию.

Также Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо известны вам события Второй мировой войны.

Фото: Dreamstime

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