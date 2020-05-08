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Факты / Украина / Общество

Украина должна быть единой: Шмыгаль почтил День памяти и примирения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль почтил День памяти и примирения и записал для украинцев видеообращение.

— В этот день — Памяти и примирения — Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны.

Премьер призвал всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить мирно и счастливо.

— Будем достойными их памяти, всегда будем помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться. Никогда снова.

Напомним, около половины украинцев придерживаются мнения, что дата 9 мая говорит о победе советского народа в Великой Отечественной войне.

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