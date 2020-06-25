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Кабмин разрешил работу кинотеатров со 2 июля — постановление

Кабмин разрешил работу кинотеатров со 2 июля, но с 50%-ной загрузкой.

Решение было принято правительством на заседании 25 июня.

— Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть, возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%,- сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте: В Киеве открыли кинотеатры, рестораны, бассейны — правила работы

В областях Украины продолжают вводить ослабление карантина. В частности, в Киеве разрешили возобновить работу театров, музеев, непродовольственных рынков, кинотеатров и ТРЦ.

Совладелец Планеты Кино Дмитрий Деркач рассказал Фактам ICTV, как будут открываться кинотеатры и не запретят ли есть попкорн.

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