В Киеве открываются кафе и рестораны в помещениях, а также разрешают работу гостиниц, бассейнов и проведение массовых мероприятий.

Но, несмотря на такое ослабление карантина, они должны соблюдать ряд противоэпидемических требований.

В частности, заведения питания должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м, размещение не более четырех клиентов за одним столом.

Блюда, напитки, подносы и столовые приборы персонал должен выдавать по просьбе посетителя.

На время карантина запрещается:

вход посетителей без сопровождения работника заведения;

организация банкетов и других мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек;

работа детских комнат;

приготовление пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой;

работа буфетов самообслуживания.

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Проведение культурных массовых мероприятий разрешили, но без фан-зон и при условии присутствия не более 1 человека на 5 кв. м.

Посетители должны все время находиться в масках и респираторах, а расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 м.

Если это зал со стационарным размещением мест для сидения, то посетителей нужно размещать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Работа бассейнов разрешается для индивидуального посещения. Также их могут посещать воспитанники спортивных школ, центров олимпийской подготовки, ученики-студенты учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп второго года обучения и старше.

Работа гостиниц во время карантина предусматривает, что заведение должно:

предоставить возможность онлайн-регистрации;

принять меры во избежание скопления посетителей и очередей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах (не более 1 человека на 5 кв. м);

проконтролировать соблюдение масочного режима (кроме как во время пребывания в номере/комнате)

организовать питание рекомендовано по системе заказов — доставка в номера или в ресторанах при условии соблюдения расстояния в 1,5 м между столиками и размещения за ними не более четырех человек;

разместить пляжное оборудование с соблюдением принципа социального дистанцирования.

Ослабление карантина в Киеве также разрешило вновь заработать театрам, музеям, непродовольственным рынкам, кинотеатрам, а также торгово-развлекательным центрам и зонам.

Однако не стоит забывать, что до сих пор запрещено находиться в общественных местах и транспорте без масок или респираторов. Также все еще нужно соблюдать социальную дистанцию и выполнять все рекомендации Минздрава.