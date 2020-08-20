20 июня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили новые зоны карантина.

Изменения вступят в силу 24 августа на День независимости, сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

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К красной зоне отнесли:

Коломыю, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самбор Львовской области;

Беляевка Одесской области;

Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

К оранжевой зоне:

Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области;

Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Кольский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;

Киево-Святошинский район Киевской области;

Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, и все районы Львовской области;

Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;

Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;

Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;

Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

К желтой зоне:

Киев;

Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;

Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;

Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;

Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

Суммы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збараський, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;

Коронавирус в Украины 20 августа

По состоянию на 20 августа в Украине коронавирус зафиксировали в 2 134 человек. Всего за все время пандемии заболели 98 537 человек.

Источник: Олег Немчинов