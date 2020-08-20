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Минздрав обновил зоны карантина: какие регионы попали в красную и желтую зоны

20 июня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили новые зоны карантина.

Изменения вступят в силу 24 августа на День независимости, сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

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К красной зоне отнесли:

  • Коломыю, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Самбор Львовской области;
  • Беляевка Одесской области;
  • Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

К оранжевой зоне:

  • Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области;
  • Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Кольский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;
  • Киево-Святошинский район Киевской области;
  • Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, и все районы Львовской области;
  • Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Сиротский районы Одесской области;
  • Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
  • Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
  • Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

К желтой зоне:

  • Киев;
  • Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;
  • Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;
  • Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;
  • Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • Суммы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збараський, Казовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;

Коронавирус в Украины 20 августа

По состоянию на 20 августа в Украине коронавирус зафиксировали в 2 134 человек. Всего за все время пандемии заболели 98 537 человек.

Источник: Олег Немчинов

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