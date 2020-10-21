Беззащитные перед Covid-19: в Барселоне врачи разделись на акции протеста

В Барселоне (Испания) молодые врачи разделись до нижнего белья и вышли на протест. Таким образом они хотят показать, насколько уязвимы перед коронавирусом.

Кроме того, что им не хватает специальных защитных костюмов и масок, приходится еще и работать сверхурочно.

Также медики жалуются на то, что проходят стажировку в больницах в течение трех-пяти лет, чтобы специализироваться в конкретной области медицины. Но из-за сложной ситуации с Covid-19 они вынуждены работать не по специальности, а с больными коронавирусом.

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Коронавирус в Испании

По состоянию на 21 октября коронавирусом в Испании заболели 988 322 человека. Автономная область Навара в стране даже объявила, что полностью закрывает въезд и выезд в регион, чтобы остановить распространение Covid-19.

Въехать и выехать смогут только люди, которые едут на работу, учебу или в неотложных случаях.

Источник: Еuronews