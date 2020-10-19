В Испании автономная область решила самоизолироваться на две недели

Автономная область Навара в Испании объявила, что полностью закрывает въезд и выезд в регион, чтобы остановить распространение Covid-19.

Въехать и выехать из области смогут только люди, которые едут по работе, на учебу, или в неотложных случаях, сообщает газета Diario de Navarra.

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Ограничения вступят в силу в полночь 22 октября и будут действовать до 4 ноября.

Наварра стала первым испанским регионом, который решил самоизолироваться. Ранее в Испании закрывали на карантин только отдельные города.

Карантин в Уэльсе

В Уэльсе объявили о 17-дневневном карантине, чтобы уменьшить заболеваемость коронавирусом.

Карантин в стране начнется с 23 октября до 09 ноября.

Будут закрыты развлекательные и общественные заведения, предприятия сферы услуг, библиотеки и торговые организации. Школы тоже не будут работать.

Источник: Diario de Navarra