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Факты / Погода

Дожди возвращаются: погода в Украине на 29 октября (КАРТА)

29-го октября с Черного моря в Украину придет циклон, который принесет дожди на юге и в центре страны. Вечером дожди пойдут в западных областях.

На остальной территории пока — без существенных осадков.

Температура воздуха в четверг ожидается +13 +19 градусов по всей стране.

Читайте: Прогноз погоды на осень и зиму

— Четверг в Украине еще побудет любимчиком осени, будет тепло и еще много солнца. Однако уже потихоньку ситуация начинает меняться, — рассказала синоптик Наталья Диденко.

Конец недели — пятница, суббота, воскресенье — принесет в Украину похолодание и больше дождей.

Погода на 29 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Четвер в Україні ще побуде любимчиком осені, буде тепло та ще багато сонця.
Проте вже потихеньку ситуація починає…

Опубліковано Наталкою Діденко Середа, 28 жовтня 2020 р.

Погода на зиму 2020

Начало зимы в Украине будут относительно теплыми и без значительных осадков. Морозы не придут в ноябре, много снега не будет и в декабре.

Вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

Подробный прогноз погоды на осень и зиму 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Наталья Диденко, Укргидрометеоцентр

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