Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта госбюджета на 2021. Параметры бюджета совпадают с оценками специалистов фонда.

— В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ, — отметили в ведомстве.

Это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

Читайте: Полное согласие относительно действий есть: директор МВФ о пересмотре программы для Украины

Стороны обсуждали, в частности, рамки доходов, расходов и дефицита.

Транш от МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на положительный сигнал от МВФ для получения Украиной очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Накануне представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что Украина может получить очередной транш Международного валютного фонда до конца 2020 или в начале 2021 года.