Россия — не нормальная страна, а страна-агрессор — Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия — не нормальная страна, а страна-агрессор. По его словам, имперские действия РФ отнимают нормальную жизнь у людей.

Об этом Дуда заявил во время посещения административной границы между Грузией и Южной Осетией.

— Российские агрессивные, имперские действия, которые лишают людей возможности развития, отнимают нормальную жизнь у людей, приводят к разрушению государств, приводят к военной ситуации, когда люди умирают или получают ранения. Это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия — не нормальная страна. Это не страна, которая ведет себя нормально. Это государство-агрессор, его можно увидеть в таких местах, — заявил Дуда.

Он добавил, что только постоянными дипломатическими действиями можно требовать соблюдения международного права от России.

— Если бы Россия уважала международное право, такие ситуации, как создание этой оккупированной Россией территории, называемой Цхинвальским регионом здесь, в Грузии, или Южной Осетии, или соседней Абхазии, никогда бы не произошли. И они являются фактом из-за того, что Россия нарушает международное право, — отметил президент Польши.

Дуда также подчеркнул, что в 2022 году Польша примет председательство в ОБСЕ.

— Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете ООН по правам человека, членом которого мы сейчас есть, — сообщил он.

Дуда о членстве в НАТО для других стран

Ранее президент Польши заявил, что двери НАТО должны быть открыты для стран, которые в будущем захотят вступить в Североатлантический альянс.

Также он заявил, что НАТО должно укреплять свои оборонительные и логистические возможности.

Источник: RMF24