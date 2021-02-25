Ловушка для Европы: Зеленский и Дуда обсудили противодействие Северному потоку-2

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой. Главы государств обсудили противодействие строительству российского газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президенты скоординировали шаги по дальнейшему противодействию, а также договорились привлекать международное сообщество к блокированию строительства Северного потока-2.

— Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы, — заявил Зеленский.

Глава Польши поддержал коллегу и отметил, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства.

Северный поток-2

Сейм Польши на ближайшем заседании 24-25 февраля может принять резолюцию с призывом к правительству ФРГ остановить реализацию проекта Северный поток-2.

По словам депутатов партии Солидарная Польша, проект газопровода направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества.

12 февраля партия подала прошение к главе Сейма относительно ускоренного рассмотрения резолюции, призывающей правительство Германии немедленно остановить строительство Северного потока-2.

Северный поток-2 — газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Проект финансируется российским Газпромом (50%) и пятью европейскими компаниями: Shell, Wintershall, Uniper, Engie и OMV. Стоимость трубопровода — €9,5 млрд.

Украина, Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония выступили с заявлением, что Северный поток-2 – это угроза для энергетической безопасности Европы.