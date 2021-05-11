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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Двери НАТО должны быть открыты для стран, которые захотят вступить в Альянс — Дуда

анджей дуда

Двери НАТО должны быть открыты для стран, которые в будущем захотят вступить в Североатлантический альянс.

Об этом во время пресс-конференции после саммита Бухарестской девятки сообщил президент Польши Анджей Дуда.

— Еще несколько лет назад за железным занавесом мы с завистью смотрели на свободный мир, а сегодня мы говорим: двери в Североатлантический альянс должны оставаться открытыми, нельзя их закрывать.

Те, кто в будущем захотят вступить в НАТО, должны быть уверены, что, стремясь к этому и реализуя требования Альянса, это можно сделать, — отметил он.

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Также он добавил, что Североатлантический альянс должен быть живым организмом, а также укреплять свои оборонительные и логистические возможности.

Предоставление Украине Плана действий по членству

Накануне стало известно, что на саммите НАТО в Брюсселе, проведение которого запланировано на 14 июня, могут обсудить предоставление Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

В то же время участие в саммите Украины, как и других стран-партнеров НАТО, не предусмотрено.

Источник: Укринформ

Фото: Офис президента

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