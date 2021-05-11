Двери НАТО должны быть открыты для стран, которые захотят вступить в Альянс — Дуда

Двери НАТО должны быть открыты для стран, которые в будущем захотят вступить в Североатлантический альянс.
Об этом во время пресс-конференции после саммита Бухарестской девятки сообщил президент Польши Анджей Дуда.
— Еще несколько лет назад за железным занавесом мы с завистью смотрели на свободный мир, а сегодня мы говорим: двери в Североатлантический альянс должны оставаться открытыми, нельзя их закрывать.
Те, кто в будущем захотят вступить в НАТО, должны быть уверены, что, стремясь к этому и реализуя требования Альянса, это можно сделать, — отметил он.
Также он добавил, что Североатлантический альянс должен быть живым организмом, а также укреплять свои оборонительные и логистические возможности.
Предоставление Украине Плана действий по членству
Накануне стало известно, что на саммите НАТО в Брюсселе, проведение которого запланировано на 14 июня, могут обсудить предоставление Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.
В то же время участие в саммите Украины, как и других стран-партнеров НАТО, не предусмотрено.