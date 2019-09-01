Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

1 сентября Украина встретила концертами и флешмобами – как прошел День знаний

1 сентября – День знаний. В целом по Украине более 4 млн школьников. Из них впервые сядут за парты 433 тыс.

В 2019 году, так как первое сентября в воскресенье, школы могли сами выбирать когда проводить первый звонок, первого или уже второго сентября.

Читайте: Репетитор для школьника – нужен или нет: советы психолога

В учебных заведениях, где не изменили традициям линейки уже отгуляли. Для детей устроили концерты и флешмобы.

В этом году для учащихся отменили обязательную школьную форму. Педагоги продолжают внедрять принципы новой украинской школы.

Напомним, одесские школьники разбудили Зеленского в самолете и сделали селфи.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Прически в школу 2019: луки с короткими и длинными волосами
Изменения с сентября 2019: новые школы и закрытие аэропорта Киев
Когда первый звонок 2019 в Украине – дата
Школьная мода 2019: что носить в старших классах
Что подарить ребенку на 1 сентября – лучшие идеи
День знаний: поздравления с 1 сентября первокласснику
Поздравления с 1 сентября в открытках
Тепло и без осадков – погода на 1 сентября в Украине

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка