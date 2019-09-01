1 сентября Украина встретила концертами и флешмобами – как прошел День знаний
1 сентября – День знаний. В целом по Украине более 4 млн школьников. Из них впервые сядут за парты 433 тыс.
В 2019 году, так как первое сентября в воскресенье, школы могли сами выбирать когда проводить первый звонок, первого или уже второго сентября.
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В учебных заведениях, где не изменили традициям линейки уже отгуляли. Для детей устроили концерты и флешмобы.
В этом году для учащихся отменили обязательную школьную форму. Педагоги продолжают внедрять принципы новой украинской школы.
Напомним, одесские школьники разбудили Зеленского в самолете и сделали селфи.
2019-09-01
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