1 вересня Україна зустріла концертами та флешмобами – як пройшов День знань

1 вересня – День знань. Загалом по Україні понад 4 млн школярів. З них вперше сядуть за парти 433 тис.

2019 року, так як перше вересня в неділю, школи могли самі обирати коли проводити перший дзвоник, першого чи вже другого вересня.

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У навчальних закладах, де не зрадили традиціям лінійки вже відгуляли. Для дітей влаштували концерти та флешмоби.

Цього року для учнів скасували обов’язкову шкільну форму. Освітяни продовжують впроваджувати принципи нової української школи.

Нагадаємо, одеські школярі розбудили Зеленського в літаку і зробили селфі.

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