Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

1 вересня Україна зустріла концертами та флешмобами – як пройшов День знань

1 вересня – День знань. Загалом по Україні понад 4 млн школярів. З них вперше сядуть за парти 433 тис.

2019 року, так як перше вересня в неділю, школи могли самі обирати коли проводити перший дзвоник, першого чи вже другого вересня.

Читайте: Репетитор для школяра – потрібен чи ні: поради психолога

У навчальних закладах, де не зрадили традиціям лінійки вже відгуляли. Для дітей влаштували концерти та флешмоби.

Цього року для учнів скасували обов’язкову шкільну форму. Освітяни продовжують впроваджувати принципи нової української школи.

Нагадаємо, одеські школярі розбудили Зеленського в літаку і зробили селфі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зачіски в школу 2019: луки з коротким та довгим волоссям
Зміни з вересня 2019: нові школи і закриття аеропорту Київ
Коли перший дзвоник 2019 в Україні – дата
Шкільна мода 2019: що носити в старших класах
Що подарувати дитині на 1 вересня – найкращі ідеї
День знань: привітання з 1 вересня першокласнику
Привітання з 1 вересня у листівках
Тепло і без опадів – погода на 1 вересня в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка