10 суперкарів і всі розкуплені: Bugatti представив найпотужніше авто Centodieci
Bugatti представла свій найпотужніший автомобіль. Новий Centodieci поєднує історію, розкіш та міць бренду.
Ексклюзивний суперкар вийшов яскравим.
Дизайнери зменшили класичну підкову на носі авто і значно доопрацювали аеродинаміку.
8-літровий силовий агрегат видає 1600 кінських сил. До сотні вони вистрілюють за 2,5 секунди, а через 6 секунд авто мчить уже 200 кілометрів.
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Зроблять лише 10 таких машин. Ціна від €8 млн і всі авто вже розкуплені.
До слова, BMW об’єднав в одній машині 330-i– потужність спорткара та ефективність електромобіля.
2019-08-20
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