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Факты / Украина / Политика

Компромиссы за счет Украины недопустимы: Климкин о переговорах США и РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Павел Климкин

Переговоры международных партнеров по Украине не могут вестись без участия Киева, не говоря уже о компромиссах за ее счет.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эфире Свободы слова на ICTV.

– Сейчас переговоры между американцами и россиянами о нашем будущем и будущем европейской безопасности ведутся без Украины и ЕС. Для Евросоюза это момент истины. Он заплатил цену за то, что не вкладывался в эту историю. Наша история, конечно, другая. Если будут компромиссы, возможно, они будут за наш счет. А я бы очень не хотел, и это должно быть задачей внешней политики, чтобы какие-либо компромиссы были за наш счет, – подчеркнул он.

По его мнению, сейчас стратегия Украины должна заключаться в обеспечении прямого участия в любых переговорах и возможном принятии решений.

Фото: УНИАН

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