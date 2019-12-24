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Факты / Видео / Украина

111 украинских бойцов погибли на фронте с начала 2019 года

Украинские бойцы гибли от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов и подрывались на минах. Такие сводные данные силовых структур.

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По официальным данным Генштаба с 2014 по 2018 годы в Донецкой и Луганской областях погибли 2914 военных Вооруженных сил Украины, 214 бойцов Нацгвардии и 24 сотрудника СБУ.

Ранее Факты ICTV писали, что 4 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №2045-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции.

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