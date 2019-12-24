111 українських бійців загинули на фронті з початку 2019 року

Українські бійці гинули від снайперського вогню, обстрілів з мінометів і гранатометів та підривались на мінах. Такі зведені дані силових структур.

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За офіційними даними Генштабу з 2014 по 2018 роки в Донецькій та Луганській областях загинули 2914 військових Збройних сил України, 214 бійців Нацгвардії та 24 співробітники СБУ.

Раніше Факти ICTV писали, що 4 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №2045-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції.

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