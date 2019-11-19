12 км ограждения не спасают: почему украинцы гибнут под колесами поездов и авто

11 смертей на железной дороге из-за наушников – и это только за последнее время. В основном так погибает молодежь, которая слушает музыку и вовсе не реагирует на приближение поездов.

Жизнь 18-летней Амины Булах оборвалась на железнодорожном переезде в селе Тарасовка. Девушка была в наушниках и не слышала, как приближается поезд. Чемпионка Европы, участница женской сборной по боксу и просто красавица погибла на месте.

Сейчас на перегоне, как всегда, оживленное движение. Поезда курсируют каждые пять минут. Но прохожих трагический случай не научил. Люди переходят и в наушниках, и разговаривая по телефону. Все равно и на красные сигналы светофора и опущеные шлагбаумы.

В Укрзализныце насчитали уже 19 случаев, когда люди не замечали поезд, потому что были в наушниках. Из них 11 – смертельных историй, в зоне риска – молодые люди и дети. Сейчас железнодорожники разрабатывают новые правила безопасности на гонках. Чтобы люди не перебегали, вдоль путей устанавливают заборы. Уже обустроили 12 километров ограждения. Но этого недостаточно.

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Прохожие в наушниках – головная боль и на автомобильных дорогах. Водители жалуются: музыку молодежь слушает громко, на сигналы не реагирует. И в некоторых ситуациях избежать наезда очень тяжело.

С начала года в Украине в ДТП погибли более 2,5 тыс. человек. В почти тысяче случаев это был наезд на пешехода. Статистику, где люди пострадали из-за использования наушников, конечно никто не ведет. Но количество таких случаев растет, – говорят эксперты. Иногда опасно слушать музыку и в пешеходных зонах.

В этом году в столице полицейские оштрафовали более 130 тыс. прохожих. За нарушение правил они заплатили только 51 грн. Полицейские сетуют, что для тех нарушений, которые иногда совершают пешеходы, это мизер. Активисты совместно с полицейскими проводят акции, на асфальте оставляют надписи. Но призывают всех быть осторожными, потому что иногда легкомыслие может стоить жизни.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему переходы на дорогах не соответствуют нормам.

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