12 км огорожі не рятують: чому українці гинуть під колесами потягів та авто

11 смертей на залізниці через навушники – і це тільки за останній час. В основному так гине молодь, яка захоплено слухає музику і зовсім не реагує на наближення потягів.

Життя 18-річної Аміни Булах обірвалося на залізничному переїзді у селі Тарасівка. Дівчина була в навушниках і не чула, як наближається потяг. Чемпіонка Європи, учасниця жіночої збірної з боксу і просто красуня загинула на місці.

Нині на перегоні, як завжди, жвавий рух. Потяги курсують щоп’ять хвилин. Але перехожих трагічний випадок не навчив. Люди переходять і у навушниках, і розмовляючи по телефону. Байдуже на червоні сигнали світлофора та опущені шлагбауми.

В Укрзалізниці нарахували вже 19 випадків, коли люди не помічали потяг, бо були у навушниках. З них 11 – смертельних історій, у зоні ризику – молоді люди та діти. Нині залізничники розробляють нові правила безпеки на перегонах. Аби люди не перебігали, вздовж колій встановлюють паркани. Вже облаштували 12 кілометрів огорожі. Але цього недостатньо.

Читайте: Чому біда не вчить. Як карають пішоходів-порушників

Перехожі у навушниках – головний біль і на автомобільних дорогах. Водії нарікають: музику молодь слухає гучно, на сигнали не реагує. І у деяких ситуаціях уникнути наїзду дуже тяжко.

Від початку року в Україні у ДТП загинули понад 2,5 тис. людей. У майже тисячі випадків це був наїзд на пішохода. Статистику, де люди постраждали через використання навушників, звісно ніхто не веде. Але кількість таких випадків зростає, – кажуть експерти. Іноді небезпечно слухати музику і у пішохідних зонах.

Цього року у столиці поліцейські оштрафували понад 130 тис. перехожих. За порушення правил вони заплатили лише 51 грн. Поліцейські нарікають, що для тих порушень, які іноді коять пішоходи, це мізер. Активісти спільно з поліцейськими проводять акції, на асфальті залишають написи. Але закликають усіх бути обачними, бо іноді легковажність може коштувати життя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому переходи на дорогах не відповідають нормам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.