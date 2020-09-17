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Факты / Видео / Украина

12 тыс. армейцев и 700 единиц техники: учения Rapid Trident 2020 во Львовской области

Во Львовской области стартуют военные учения Rapid Trident, которые открыл Президент Украины Владимир Зеленский.

В них примут участие 12 тыс. армейцев и 700 единиц военной техники. К учениям присоединятся партнеры из НАТО от США и Великобритании. Также будут работать 200 иностранных военных советников и наблюдателей.

Все участники прошли ПЦР тесты, чтобы предотвратить распространение пандемии коронавируса.

Также недавно на День танкиста в Ровенской области провели военные соревнования. За звание лучших в Вооруженных силах Украины разгорелись настоящие бои шести бригад.

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