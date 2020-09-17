12 тис. армійців і 700 одиниць техніки: навчання Rapid Trident 2020 на Львівщині

У Львівській області стартують військові навчання Rapid Trident, які відкрив Президент України Володимир Зеленський.

У них візьмуть участь 12 тис. армійців та 700 одиниць військової техніки. До навчань долучаться партнери з НАТО від США та Британії. Також працюватимуть 200 іноземних військових радників та спостерігачів.

Всі учасники пройшли ПЛР тести, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу.

Також нещодавно на День танкіста у Рівненській області провели військові змагання. За звання найкращих у Збройних силах України розгорілись справжні бої шести бригад.

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