12 тис. армійців і 700 одиниць техніки: навчання Rapid Trident 2020 на Львівщині
У Львівській області стартують військові навчання Rapid Trident, які відкрив Президент України Володимир Зеленський.
У них візьмуть участь 12 тис. армійців та 700 одиниць військової техніки. До навчань долучаться партнери з НАТО від США та Британії. Також працюватимуть 200 іноземних військових радників та спостерігачів.
Всі учасники пройшли ПЛР тести, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу.
Також нещодавно на День танкіста у Рівненській області провели військові змагання. За звання найкращих у Збройних силах України розгорілись справжні бої шести бригад.
2020-09-17
Теги: Військові навчання, ЗСУ, НАТО, українські військові