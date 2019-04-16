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Факты / Видео / Украина

19-летнего пленного моряка Эйдера прооперировали в РФ

Один из самых молодых украинских моряков, который находится в русском плену, 19-летнего Андрея Эйдера – прооперировали.

Однако его семья не имеет точной информации, в котором он сейчас состоянии и какую именно операцию сделали российские врачи.

Смотрите: Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок

Отец пленника подчеркнул, что следствие очень ограничивает общение украинских военнопленных моряков с родственниками. Они не получили от сына ни одного письма. При этом тюремщики давят на семью.

Ранее Факты ICTV писали, как россияне устроили провокацию для украинских кораблей под Крымским мостом.

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