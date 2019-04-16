Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

19-річного полоненого моряка Ейдера прооперували в РФ

Одного з наймолодших українських моряків, який перебуває у російському полоні, 19-річного Андрія Ейдера – прооперували.

Однак його родина не має точної інформації, у якому він нині стані та яку саме операцію зробили російські лікарі.

Дивіться: Кримський міст руйнується: від опори відвалився шматок

Батько бранця наголосив, що слідство дуже обмежує спілкування українських військово-полонених моряків з родичами. Вони не отримали  від сина жодного листа. При цьому тюремники тиснуть на родину.

Раніше Факти ICTV писали, як росіяни влаштувалі провокації для українських кораблів під Кримська мостом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна звернулася до Міжнародного трибуналу для звільнення моряків
Суд у Москві розгляне продовження арешту українським морякам – дата
Кому було вигідно підірвати літак з президентом Польщі Качинським
Європарламент ухвалив газову директиву, яка руйнує монополію Газпрому
Боротись за Україну: Вакарчук звернувся до батьків полонених моряків
Нігерійські пірати захопили у заручники українців
Шалена підтримка. Мати і донька полонених українських моряків виступили з трибуни ООН
Справа українських моряків: РФ призначила психіатричну експертизу

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка