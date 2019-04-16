19-річного полоненого моряка Ейдера прооперували в РФ

Одного з наймолодших українських моряків, який перебуває у російському полоні, 19-річного Андрія Ейдера – прооперували.

Однак його родина не має точної інформації, у якому він нині стані та яку саме операцію зробили російські лікарі.

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Батько бранця наголосив, що слідство дуже обмежує спілкування українських військово-полонених моряків з родичами. Вони не отримали від сина жодного листа. При цьому тюремники тиснуть на родину.

Раніше Факти ICTV писали, як росіяни влаштувалі провокації для українських кораблів під Кримська мостом.

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