19-річного полоненого моряка Ейдера прооперували в РФ
Одного з наймолодших українських моряків, який перебуває у російському полоні, 19-річного Андрія Ейдера – прооперували.
Однак його родина не має точної інформації, у якому він нині стані та яку саме операцію зробили російські лікарі.
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Батько бранця наголосив, що слідство дуже обмежує спілкування українських військово-полонених моряків з родичами. Вони не отримали від сина жодного листа. При цьому тюремники тиснуть на родину.
Раніше Факти ICTV писали, як росіяни влаштувалі провокації для українських кораблів під Кримська мостом.
2019-04-16Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.