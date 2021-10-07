20 років з початку операції США в Афганістані: головні підсумки

Сьогодні рівно 20 років від початку американської кампанії в Афганістані. Яка стала найдорожчою і найдовшою в історії країни. Операція Нескорена свобода стартувала одразу після терактів 11-го вересня у США задля боротьби з тероризмом.

Аеродром Баграм розташований за пів сотні кілометрів від Кабула – одна з найбільших військових баз в Афганістані нині – стоїть пусткою. Та ще кілька місяців тому там перебували сотні американських військових.

Саме до Баграма 20 років тому, у жовтні 2001-го, прибув один із перших підрозділів спецназу США. Тоді після кривавих атак 11 вересня президент Джордж Буш оголосив війну з тероризмом.

— Наше горе перетворилося на гнів, а гнів – на рішучість. Чи то наші вороги постануть перед правосуддям, чи то ми принесемо правосуддя до них, – справедливість буде встановлена, – сказав тоді 43-й президент США.

Відповідальність за атаку взяла на себе Аль-Каїда. Бойовики отримали прихисток в Афганістані. А лідеру Осамі Бен Ладен – захист гарантував Талібан. Головний мотив військової операції США – не допустити терористичних атак в майбутньому.

В Афганістані Бен Ладена так і не знайшли, а от владу талібів упродовж кількох місяців вдалося повалити. До американської операції долучилися союзники з НАТО. А 2003-го Альянс перебрав на себе командування міжнародними силами. За чотири роки до них уперше долучилися й українські військові. А з 2015-го, в межах іншої операції – Рішуча підтримка – несли службу у складі сил швидкого реагування, знешкоджували вибухівки, а ще допомагали тренувати місцеві сили безпеки.

— Наші військовослужбовці виконували свої завдання у складі італійського контингенту в межах НАТО. За оцінкою партнерів, саме наші військовослужбовці отримали найвищі оцінки, – розповів начальник центру національних контингентів та національного персоналу об’єднаного штабу Командування Об’єднаних сил ЗСУ Вадим Ханін.

2011-го – бен Ладена виявили і вбили в Пакистані американські спецпризначенці. Вашингтон оголосив про перше скорочення контингенту в Афганістані. Угоду про виведення військ 45-й президент Дональд Трамп підписав торік. А його наступник Джо Байден взявся довести справу до кінця.

Америка прагнула перенести найкращі західні стандарти в Афганістан, але встановити мир так і не вдалося. Афганська влада імітувала реформи, гроші на армію часто виділяли лише на папері, тому коли почалися справжні бої з талібами, деморалізована урядова армія кидала зброю і тікала.

— Корупція, яка панувала в урядових колах Афганістану набула таких рис, що не треба було нічого робити. Вони просто демонстрували не тільки суспільству, яке бачило, що витворяли урядовці Афганістану, а й іншим державам: дивіться, що відбувається! Ви кидаєте в топку гроші – мільярд за іншим – і ніякого розвитку не має, – зауважив член політради у громадсько-політичному русі Справедливість Віктор Ягун.

Цим скористалися таліби і ще до завершення виведення військ союзників швидко відновили свої позиції. За 3,5 місяці встановили контроль над усіма провінціями Афганістану.

— Західні країни пішли, корумпований уряд без їхньої підтримки не зміг втриматися, і таліби, володіючи всього тисячею людей, просто захопили владу, – додав Ягун.

15 серпня таліби захопили Кабул. Сотні тисяч людей усіма способами намагалися втекти зі столиці. Нині ж у країні бойовики повертають старі порядки. Вашингтон не вважає військову операцію помилкою – поставлені цілі були виконані. Водночас і досі обговорюють – чому війська не вивели раніше, це питання піднімав ще президент Обама. Адже США дорого заплатили за 20-річну війну. В Афганістані загинули майже 2,5 тис. американських військових.

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