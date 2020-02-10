20 знищених воланів за тренування: поради 15-річної чемпіонки з бадмінтону

15-річна харків’янка Марія Столяренко стала найсильнішою на юніорському турнірі з бадмінтону, що відбувся у Швеції наприкінці січня.

Вона вправно здолала суперниць із Росії, Бельгії, Іспанії та Нідерландів, і стала єдиною українкою, яка виборола медаль у цій першості.

Факти зустрілися зі спортсменкою на корті, розпитали: чи важко далася перемога і які плани в талановитої бадмінтоністки. Сюжет Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що стартував продаж квитків на чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві.

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