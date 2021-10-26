Реклама в Украине: как креативят наши маркетологи

25 лет рекламе: развитие сферы в Украине и примеры нестандартных идей
В понедельник, 25 октября, свой профессиональный праздник отмечали маркетологи. Как бы мы ни жаловались, что нам надоела реклама на телевидении и в социальных сетях, однако большинство своих действий мы предпринимаем именно под ее влиянием.
Часто мы видим и плохие примеры рекламы, но за последние несколько лет уровень отечественной рекламы возрос. Наши креативщики снимают как будто вырезки из фильмов, часто удивляя нестандартными идеями.
В Киеве есть разные борды – они рекламируют строительные магазины, бутики эксклюзивной одежды для дома и производителей мебели, которые почему-то свои стулья и диваны называют звездными.
Если походить на территории города, еще и не такой креатив можно увидеть. Но чем абсурднее нам может казаться реклама, тем больше она запоминается, а значит – работает.
— Есть такой эффект, который со стороны может выглядеть как сюр, но надо понимать, как работает мозг человека. Мы спокойно воспринимаем какие-то обыденные вещи и не замечаем их. Но если сделать что-то вверх дном, человеческий мозг это запоминает. Помните сосиски, которые пели с головой Потапа? Оно выглядит диковато, но запоминается, — сказала владелица коммуникационного агентства Варто Наталья Холод.
Наталья в рекламе 16 лет, она владелица коммуникационного агентства. Факты ICTV вместе с ней проанализировали рекламу, которая бросилась в глаза. В частности, борд большого строительного маркета – креативщики придумали конструкцию, на которую посадили живую девушку.
– Это уже реклама с перфоменсом – это всегда неплохо, привлекает внимание, – отметила она.
Есть и некоторые антипримеры. Среди них – реклама магазина косметики с сексуальным подтекстом.
– Для цивилизованной страны сексистские элементы – это не ок. Если бренды хотят поиграть еще с этим – это их выбор. Когда мы говорим женщинам: размер твоего желания – ну это что-то вообще не в ту кассу, – считает Наталья Холод.
Реклама с эротическим подтекстом – боль украинского маркетингового рынка. Например, брендинг кофейни, недавно открывшейся на киевском Подоле, вслух произнести стыдно.
Наталья отметила, что сейчас все должно измениться. В сентябре нардепы запретили рекламу с гендерными стереотипами и сексизмом. За это рекламодателям теперь грозит штраф. И это хорошо, прежде всего, для самих брендов.
– Секс, скандал, смерть – это то, что очень привлекает внимание. Но как хорошо это работает на бренд? Вот здесь вопрос. Как коммуникационщики, мы должны отвечать за то, что закладываем в сознание людей, — убеждена владелица коммуникационного агентства.
Одно из самых известных и крупнейших маркетинговых агентств Fedoriv, которое за последние 10 лет изменило подходы к созданию рекламы в Украине.
В агентстве говорят, что создают рекламу близкую людям, поэтому иногда герои их роликов говорят суржиком или сленгом. Вообще же уверяют, уровень украинского креатива даже выше, чем за границей.
— Нам просто кажется из-за отдельных вспышек сексистской рекламы, что у нас какой-то не такой уровень. На самом деле мы на голову выше, чем многие страны Европы, США, Азии. Наших креативщиков, как и айтишников, завлекают в крупные агентства, — рассказал ко-SEO маркетингового агентства Fedoriv Максим Илюхин.
А еще украинские рекламщики получают награды на лучших мировых конкурсах. Недавно первенство на престижном европейском фестивале получил логотип Чернобыльской зоны, созданный украинскими креативщиками.