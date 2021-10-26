Реклама в Украине: как креативят наши маркетологи

25 лет рекламе: развитие сферы в Украине и примеры нестандартных идей

В понедельник, 25 октября, свой профессиональный праздник отмечали маркетологи. Как бы мы ни жаловались, что нам надоела реклама на телевидении и в социальных сетях, однако большинство своих действий мы предпринимаем именно под ее влиянием.

Часто мы видим и плохие примеры рекламы, но за последние несколько лет уровень отечественной рекламы возрос. Наши креативщики снимают как будто вырезки из фильмов, часто удивляя нестандартными идеями.

В Киеве есть разные борды – они рекламируют строительные магазины, бутики эксклюзивной одежды для дома и производителей мебели, которые почему-то свои стулья и диваны называют звездными.

Если походить на территории города, еще и не такой креатив можно увидеть. Но чем абсурднее нам может казаться реклама, тем больше она запоминается, а значит – работает.

— Есть такой эффект, который со стороны может выглядеть как сюр, но надо понимать, как работает мозг человека. Мы спокойно воспринимаем какие-то обыденные вещи и не замечаем их. Но если сделать что-то вверх дном, человеческий мозг это запоминает. Помните сосиски, которые пели с головой Потапа? Оно выглядит диковато, но запоминается, — сказала владелица коммуникационного агентства Варто Наталья Холод.

Наталья в рекламе 16 лет, она владелица коммуникационного агентства. Факты ICTV вместе с ней проанализировали рекламу, которая бросилась в глаза. В частности, борд большого строительного маркета – креативщики придумали конструкцию, на которую посадили живую девушку.

– Это уже реклама с перфоменсом – это всегда неплохо, привлекает внимание, – отметила она.

Есть и некоторые антипримеры. Среди них – реклама магазина косметики с сексуальным подтекстом.

– Для цивилизованной страны сексистские элементы – это не ок. Если бренды хотят поиграть еще с этим – это их выбор. Когда мы говорим женщинам: размер твоего желания – ну это что-то вообще не в ту кассу, – считает Наталья Холод.

Реклама с эротическим подтекстом – боль украинского маркетингового рынка. Например, брендинг кофейни, недавно открывшейся на киевском Подоле, вслух произнести стыдно.

Наталья отметила, что сейчас все должно измениться. В сентябре нардепы запретили рекламу с гендерными стереотипами и сексизмом. За это рекламодателям теперь грозит штраф. И это хорошо, прежде всего, для самих брендов.

– Секс, скандал, смерть – это то, что очень привлекает внимание. Но как хорошо это работает на бренд? Вот здесь вопрос. Как коммуникационщики, мы должны отвечать за то, что закладываем в сознание людей, — убеждена владелица коммуникационного агентства.

Одно из самых известных и крупнейших маркетинговых агентств Fedoriv, ​​которое за последние 10 лет изменило подходы к созданию рекламы в Украине.

В агентстве говорят, что создают рекламу близкую людям, поэтому иногда герои их роликов говорят суржиком или сленгом. Вообще же уверяют, уровень украинского креатива даже выше, чем за границей.

— Нам просто кажется из-за отдельных вспышек сексистской рекламы, что у нас какой-то не такой уровень. На самом деле мы на голову выше, чем многие страны Европы, США, Азии. Наших креативщиков, как и айтишников, завлекают в крупные агентства, — рассказал ко-SEO маркетингового агентства Fedoriv Максим Илюхин.

А еще украинские рекламщики получают награды на лучших мировых конкурсах. Недавно первенство на престижном европейском фестивале получил логотип Чернобыльской зоны, созданный украинскими креативщиками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.