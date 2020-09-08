Несколько магазинов компании Clicks, которая выпускает товары для красоты и здоровья, заставили закрыть в ЮАР из-за “расистской” рекламы.

Возле пунктов продажи прошли акции протеста представителей партии Борцы за экономическую свободу (EFF), после чего магазины были вынуждены прекратить торговлю.

По мнению митингующих, реклама средства для ухода за волосами от Clicks является расистской, поскольку в ней черные пряди выглядят тусклыми и поврежденными, а светлые — здоровыми и гладкими.

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Политическая партия планирует требовать закрытия всех магазинов, тогда как представители компании угрожают иском в суд.

Обвинение в расизме

Темнокожая фигуристка Мария Гербер обвинила производителей чулок в расизме.

Она была спортсменкой 22 года.

За это время ей было сложно подбирать чулки, которые бы подходили к ее цвету кожи.

Источник: ВВС

Фото: EFF