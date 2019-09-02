30 кг доспехов и девушки-участницы: рыцарские соревнования в Луцке

Луцкий замок заполонили рыцари. Сотня средневековых воинов со всей Украины боролась за звание сильнейшего и шанс защищать честь Украины на международной арене.

Доспехи весят почти 30 килограммов. Но в поединке рыцари ловко защищаются и наносят удары. Таким романтичным средневековым видом спорта увлекается и все больше девушек.

Соревновались рыцари в одиночных поединках, в тройках и в массовых боях – 10 на 10 и 16 на 16. Они на ристалище – самые интересные.

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В этом рыцарском турнире участники борются за место в сборной Украины, чтобы впоследствии попасть на чемпионат мира.

В этом году сборная завоевала первенство на чемпионате мира. На нынешнем турнире в Луцке отобрали лучших и сильнейших рыцарей, которые будут защищать нашу команду уже в следующем году в Испании. Зрители признают: эти рыцарские поединки – едва ли не лучший фестиваль, который проводят в стенах замка Любарта. Он переносит в эпоху средневековья. Примерить рыцарские доспехи могли все гости мероприятия.

К слову, Факты ICTV рассказывали о рыцарском турнире в Николаеве.

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