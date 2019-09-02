30 кг обладунків та дівчата-учасниці: лицарські змагання у Луцьку

Луцький замок заполонили лицарі. Сотня середньовічних воїнів з усієї України виборювала звання найсильнішого та шанс захищати честь України на міжнародній арені.

Обладунки важать майже 30 кілограмів. Та в поєдинку лицарі спритно захищаються і завдають ударів. Таким романтичним середньовічним видом спорту захоплюється й дедалі більше дівчат.

Змагалися лицарі в одиночних поєдинках, у трійках і в масових боях – 10 на 10 і 16 на 16. Вони на ристалищі – найцікавіші.

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У цьому лицарському турнірі учасники виборюють місце в збірній України, щоб згодом потрапити на чемпіонат світу.

Цьогоріч збірна виборола першість на чемпіонаті світу. На нинішньому турнірі у Луцьку відібрали найкращих і найсильніших лицарів, які захищатимуть нашу команду вже наступного року в Іспанії. Глядачі визнають: ці лицарські поєдинки – чи не найкращий фестиваль, що проводять у стінах замку Любарта. Він переносить в епоху середньовіччя. Приміряти лицарські обладунки могли всі гості заходу.

До слова, Факти ICTV розповідали про лицарський турнір у Миколаєві.

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