30 тис. грн в платіжках за газ. На Буковині селянам нарахували фіктивні борги за газ

Починаючи з 1 січня кілька тисяч жителів буковинського селища Берегомет отримали нові платіжки, в яких від 5 до 30 тис. грн боргу. Люди в розпачі, бо це точно не здешевлення газу. Та ще більше їх обурила щомісячна оплата за транспортування, яка склала ще кілька сотень гривень.

Люди не розуміють, чому мають платити за торішній газ і окремо за його доставку. Адже раніше плата за транспортування входила в загальний тариф. До того ж тепер сплачуватимуть навіть ті, хто газом не користується. Формула транспортування проста, але сума зросла саме через фіктивні борги. До того ж селян обурює, що нині вони платять за те, що робили власним коштом. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, з січня 2020 року українці отримуватимуть за газ відразу дві платіжки. У них окремо буде прописана ціна за спожитий газ, а окремо – за його транспортування.

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