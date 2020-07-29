$320 млрд убытков: как выживает мировой туризм и когда выйдет из кризиса

Из-за пандемии мировой туризм в глубоком кризисе. Убытки — сотни миллиардов долларов.

Нынешний сезон спасти уже не удастся. Рассчитывать на восстановление можно только через год, прогнозируют эксперты ООН.

В странах, чья экономика зависит от туристов, ситуация уже ухудшила жизнь сотен тысяч работников отрасли.

$320 млрд — таких убытков потерпел мировой туризм из-за пандемии коронавируса. Для сравнения — это в три раза больше, чем потери из-за экономического кризиса 2009 года. Количество туристов уменьшилось на 300 млн человек, то есть сразу на 56%. Владельцы туристических агентств и экскурсионных бюро говорят, ситуация катастрофическая.

Бразилия только начала выходить из карантина, там изменились условия пребывания на побережье, а некоторые зоны отдыха до сих пор не открылись.

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В Испании, где туристический сезон начал набирать обороты, опять спад. Из-за решения Великобритании об обязательном карантине для всех туристов, которые возвращаются из Испании. А накануне Лондон распространил эту норму и на тех, кто отдыхает в других странах. Испанская экономика в значительной степени зависит от туризма, а каждый 5 турист там из Великобритании.

Тенденция на сокращение потока путешественников в мире пока будет сохраняться, считают эксперты. Но прогнозируют, во второй половине следующего года международный туризм восстановится.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы уже началась вторая волна коронавируса.