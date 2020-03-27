40 млн человек могут умереть от Covid-19 — ученые

Если коронавирус игнорировать — за год им могут заразиться 7 млрд людей в мире. 40 млн из них умрут. Такие цифры содержит доклад британских ученых.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил: пандемия ускоряется. Печальное лидерство по числу заболевших взяли на себя США — там уже 86,5 тыс. инфицированных — почти на 5 тыс. больше, чем в Китае. Еще в трех американских штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего — 12.

Впрочем, президент Дональд Трамп с этим не согласен и настроен на прекращение жесткого карантина.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина противостоит коронавирусу.

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