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40 млн людей можуть померти від Covid-19 – науковці

Якщо коронавірус ігнорувати – за рік ним можуть заразитися 7 млрд людей у світі. 40 млн із них помруть. Такі цифри містить доповідь британських науковців.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив: пандемія прискорюється. Сумне лідерство із кількості хворих перебрали на себе США  – там уже 86,5 тис. інфікованих – майже на 5 тис. більше, ніж у Китаї. Ще у трьох американських штатах оголосили режим надзвичайної ситуації. Загалом – 12.

Втім, президент Дональд Трамп із цим не згоден і налаштований на припинення жорсткого карантину.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна протистоїть коронавірусу.

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