5 тис. правок: які зміни хочуть додати у закон про ринок землі

Підготовка законопроекту, який має запустити повноцінний ринок землі в Україні, наближається до фінішної прямої. Профільний комітет парламенту розпочав розгляд правок, яких до другого читання надійшло майже 5 тис.

Голова аграрного комітету Микола Сольський каже, що основне завдання законопроекту про ринок землі – це дозволити українцям вільно і по-білому розпоряджатися своїми паями.

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Нині усі варіанти депутатських пропозицій передбачають, що право купувати землю належатиме виключно нашим громадянам. Лише після проведення референдуму стане зрозуміло, чи торгуватимуть українським чорноземом для іноземців. Нині, за різними оцінками, одразу ж продати свої наділи готові не більше 10% людей.

Ще одне побоювання, що паї заберуть великі українські землевласники і агрохолдинги, адже у першому читанні документ дозволив купувати по 200 тис. гектарів.

У Всеукраїнській аграрній раді наполягають, що це обмеження має бути жорстким і на початку захищати інтереси саме дрібних фермерів.

Законотворці також пропонують закріпити пріоритетне право на купівлю землі для тих, хто нині її орендує та обробляє. В окремому документі хочуть прописати і контролюючі норми, аби землю не перепродували, а справді займалися сільським господарством.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що за три місяці 2020 року відкриття ринку землі має принести зростання ВВП у розмірі 0,23%.

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