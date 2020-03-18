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5 тыс. злотых за нарушение карантина. В Кракове люди выходят из дома только за продуктами

Вечером 16 апреля в Кракове подтвердили второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, она в удовлетворительном состоянии, ее привезли в университетскую больницу. Всего в Малопольском воеводстве с подозрением госпитализированы 16 человек, на карантине — 311. Все, кто вернулся в Польшу после полуночи 15 марта, автоматически обязаны пройти домашний двухнедельный карантин. Соблюдение режима будут контролировать представители санэпидема с помощью полиции. Штраф за нарушение 5 тыс. злотых, это почти 35 тыс. грн.

На улицах пусто, Краков без туристов, люди выходят только в магазин по продукты. Торговые центры, рестораны, кинотеатры и фитнес-центры прекратили работу. Президент города призывает жителей с пониманием отнестись к таким мерам. Детали в сюжете Оксаны Бунькивской.

Напомним, правительство США может выплатить каждому американцу по $1000 из-за карантина.

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