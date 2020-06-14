6 лет катастрофы ИЛ-76: есть ли сдвиг в деле и когда будет последнее заседание

40 погибших военнослужащих и 9 членов экипажа ровно 6 лет назад в небе над Луганским аэропортом, боевики из ПЗРК сбили самолет ИЛ-76. А виновные, до сих пор, не наказаны.

Через несколько месяцев после катастрофы начался суд. На скамье подсудимых генерал-майор Виктор Назаров. Именно он, несмотря на данные разведки, приказал лететь. Через 3 года павлоградский суд принял решение: Виктор Назаров признан виновным в халатности во время военной службы, повлекшая тяжкие последствия. Ему присудили 7 лет лишения свободы. Приговор по делу стал беспрецедентным.

В Украине впервые судили генерала, более того — доказали его вину. Впрочем, сам он виновным себя не признал. Сейчас в Днепре продолжается рассмотрение дела в апелляционном суде. На этой неделе, говорит адвокат родственников погибших военных, предстоит последнее заседание, и в деле, наконец, поставят точку.

Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение про сбивание ИЛ-76 было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как частная военная компания Вагнера.

Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны.

Более того, исполнители убийства украинских воинов — Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев — по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами — орденами Мужества.

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