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6 років катастрофи ІЛ-76: чи є зрушення у справі та коли буде останнє засідання

40 загиблих військовослужбовців і 9 членів екіпажу рівно 6 років тому в небі над Луганським аеропортом, бойовики з ПЗРК збили літак ІЛ-76. А винні досі не покарані.

Через кілька місяців після катастрофи розпочався суд. На лаві підсудних генерал-майор Віктор Назаров. Саме він, попри дані розвідки, наказав летіти. Через 3 роки павлоградський суд ухвалив рішення: Віктор Назаров визнаний винним у недбалості під час військової служби, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому присудили 7 років позбавлення волі. Вирок у справі став безпрецедентним.

В Україні вперше судили генерала, більше того – довели його провину. Втім, сам він винним себе не визнав. Нині у Дніпрі триває розгляд справи в апеляційному суді. Цього тижня, каже адвокат родичів загиблих військових, має відбутися останнє засідання, і у справі, нарешті, поставлять крапку.

Служба безпеки має неспростовні докази, що рішення про збиття ІЛ-76 було ухвалене в Кремлі та приведене у дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як приватна військова компанія Вагнера.

Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ою армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров, відряджений на Донбас для здійснення воєнного вторгнення та окупації частини території суверенної країни.

Більше того, виконавці вбивства українських воїнів – Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та Андрій Лебедєв – після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами – орденами Мужності.

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