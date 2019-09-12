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Факты / Видео / Украина / Общество

600 брошенных автомобилей: почему киевляне оставляют старые машины посреди города

В Киеве сотни брошенных авто. Владельцы хотят сэкономить на утилизации и просто оставляют машины на улице. Это не только неэстетично, но и опасно. В прошлом году в такое авто подложили гранату, пострадали четыре ребенка.

В июне 2018 года в Киеве скорая забрала четырех детей, которых ранило в результате взрыва в заброшенной Волге. В машину, куда дети залезли поиграть, кто-то подбросил гранату.

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Тогда в столичной власти впервые всерьез заговорили об опасности заброшенных машин. Не обязательно подбрасывать гранату, в старом авто может взорваться газовый баллон. В такие развалюхи часто бросают использованные шприцы и иглы, а рядом гуляют дети.

Всего в Киеве более 600 заброшенных авто. Это очень приблизительные цифры, потому что каждый день появляются новые, и забирать их никто не торопится.

В полиции говорят, что могут лишь напомнить владельцу о его машине.

Между тем, брошенных автомобилей стает больше на улицах городов по всей Украине. Владельцам дешевле их оставить где-нибудь, чем за собственные средства вывозить на утилизацию. И так будет продолжаться до тех пор, пока за такие действия не появится наказания.

Напомним, в Киеве сожгли три автомобиля.

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