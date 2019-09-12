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Факты / Украина / Общество

Автоштрафы направят в Дорожный фонд – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла законопроект, который регламентирует направление административно-хозяйственных штрафов за нарушение автотранспортного законодательства в Дорожный фонд.

Автоштрафы направят в Дорожный фонд – Рада приняла закон

Народные депутаты проголосовали за законопроект №1063 о направлении штрафов за нарушение автотранспортного законодательства в Дорожный фонд.

Дорожный фонд теперь будет пополняться за счет административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автотранспорте, предусмотренные абз. 14-16 ч. 1 ст. 60 закона Об автомобильном транспорте, а также административными штрафами за нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 122-2 и ч. 2 ст. 132-1 Кодекса об административных правонарушениях.

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– Принятие законопроекта позволит обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с обоснованными потребностями, – отмечается в пояснительной записке.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке штрафов за нарушение ввоза евроблях в Украину в первом чтении и в целом.

Фото: Dreamstime

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