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600 покинутих автомобілів: чому кияни залишають старі машини посеред міста

У Києві сотні покинутих авто. Власники хочуть зекономити на утилізації і просто залишають машини на вулиці. Це не лише неестетично, а й небезпечно. Минулого року у таке авто підклали гранату, постраждали чотири дитини.

У червні 2018 року у Києві швидка забрала чотирьох дітей, яких поранило в результаті вибуху у покинутій  Волзі. У машину, куди діти залізли погратися, хтось підкинув гранату.

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Тоді у столичній владі вперше всерйоз заговорили про небезпеку покинутих машин. Не обов’язково підкидати гранату, у старому авто може вибухнути газовий балон. У такі розвалюхи часто кидають використані шприци та голки, а поруч гуляють діти.

Загалом у Києві більше 600 покинутих автівкок. Це дуже приблизні цифри, бо щодня з’являються нові, та забирати їх ніхто не квапиться.

У поліції кажуть, що можуть лише нагадати власникові про його машину.

Тим часом, покинутих автівок більшає на вулицях міст по всій Україні. Власникам дешевше їх  залишити де-інде, ніж за власні кошти вивозити на утилізацію. І так триватиме доти, доки за такі дії не з’явиться покарання.

Нагадаємо, у Києві спалили три автівки.

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