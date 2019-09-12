600 покинутих автомобілів: чому кияни залишають старі машини посеред міста

У Києві сотні покинутих авто. Власники хочуть зекономити на утилізації і просто залишають машини на вулиці. Це не лише неестетично, а й небезпечно. Минулого року у таке авто підклали гранату, постраждали чотири дитини.

У червні 2018 року у Києві швидка забрала чотирьох дітей, яких поранило в результаті вибуху у покинутій Волзі. У машину, куди діти залізли погратися, хтось підкинув гранату.

Читайте: Автоштрафи спрямують у Дорожній фонд – Рада ухвалила закон

Тоді у столичній владі вперше всерйоз заговорили про небезпеку покинутих машин. Не обов’язково підкидати гранату, у старому авто може вибухнути газовий балон. У такі розвалюхи часто кидають використані шприци та голки, а поруч гуляють діти.

Загалом у Києві більше 600 покинутих автівкок. Це дуже приблизні цифри, бо щодня з’являються нові, та забирати їх ніхто не квапиться.

У поліції кажуть, що можуть лише нагадати власникові про його машину.

Тим часом, покинутих автівок більшає на вулицях міст по всій Україні. Власникам дешевше їх залишити де-інде, ніж за власні кошти вивозити на утилізацію. І так триватиме доти, доки за такі дії не з’явиться покарання.

Нагадаємо, у Києві спалили три автівки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.