Ночью во дворе дома по Срибнокольской, 20 в Киеве произошел пожар – сгорели автомобили BMW 520d, Hyundai i20 и Toyota Corolla, частично поврежден Volvo S80.

Около 2.20 ночи очевидцы сообщили спасателям о пожаре во дворе дома на столичных Осокорах.

По их словам, пожар начался с BMW, пламя быстро перебросилось на рядом стоящие Hyundai и Toyota.

Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, однако BMW выгорел дотла, частично повреждены Toyota и Hyundai, а у Volvo оплавились пластиковые части.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

Основная версия – поджог. Владелец BMW рассказал, что у него были конфликты.















В Киеве сожгли три автомобиля / 4 фотографии

К слову, в Сумской области задержали мужчину, который устроили пожар на газовой скважине во время кражи.