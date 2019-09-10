PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве сожгли три автомобиля

Ночью во дворе дома по Срибнокольской, 20 в Киеве произошел пожар – сгорели автомобили BMW 520d, Hyundai i20 и Toyota Corolla, частично поврежден Volvo S80.

У Києві спалили три автівки

Около 2.20 ночи очевидцы сообщили спасателям о пожаре во дворе дома на столичных Осокорах.

По их словам, пожар начался с BMW, пламя быстро перебросилось на рядом стоящие Hyundai и Toyota.

Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, однако BMW выгорел дотла, частично повреждены Toyota и Hyundai, а у Volvo оплавились пластиковые части.

Читайте: Отлетел бампер и колеса: в Черновицкой области пьяный водитель сбил 8-летнего ребенка на квадроцикле

К счастью, обошлось без пострадавших.

Основная версия – поджог. Владелец BMW рассказал, что у него были конфликты.

  • У Києві спалили три автівки
  • У Києві спалили три автівки
  • У Києві спалили три автівки
  • У Києві спалили три автівки
В Киеве сожгли три автомобиля / 4 фотографии

К слову, в Сумской области задержали мужчину, который устроили пожар на газовой скважине во время кражи.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В нашем стиле: в Слуге народа анонсировали изменения закона о столице
В нашем стиле: в Слуге народа анонсировали изменения закона о столице
На Сумщине мужчина устроил пожар во время кражи газа со скважины
На Сумщине мужчина устроил пожар во время кражи газа со скважины
Пожары, тайфуны и ураганы: в мире свирепствует стихия
Пожары, тайфуны и ураганы: в мире свирепствует стихия
зарплата
Сколько будут зарабатывать киевляне в 2022 году – в КГГА назвали цифру
Водители не поделили дорогу: в Киеве произошла стрельба
Водители не поделили дорогу: в Киеве произошла стрельба
пожар в квартире в киеве
В Киеве загорелась квартира. СМИ сообщают о погибших
зеленский
Французское издание назвало Киев русским городом
Не хватило на проезд: в Киеве пьяный мужчина “заминировал” метро
Не хватило на проезд: в Киеве пьяный мужчина “заминировал” метро
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка