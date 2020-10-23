Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Политика

Актуализация Будапештского меморандума: почему вопрос включили в опрос

Почти 26 лет назад Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, подписав Будапештский меморандум.

Документ готовили при президенте Леониде Кравчуке. По его словам, на Украину оказывалось невероятное давление со стороны США и России — даже угрожали санкциями, если мы не согласимся на вывоз ядерного оружия.

В то же время юристы говорят, что меморандум — это не уровень межгосударственного соглашения, поскольку его не нужно ратифицировать в парламентах.

Читайте: Почему количество нардепов хотят сократить до 300 — объяснение ОП

А дипломаты признают, что меморандум стал компромиссом, но он позволял достичь большего, ссылаясь на международные соглашения о о нераспространении ядерного оружия и приниципы ОБСЕ.

Однако уже в 2014 году Россия цинично нарушила и Будапештский меморандум, и большой договор о дружбе с Украиной, а Запад не рискнул заставить Россию прекратить агрессию.

Во всенародном опросе, который состоится в день местных выборов 25 октября, среди пяти вопросов будет актуализация положений Будапештского меморандума, что может помочь Украине создать значительно более прочные переговорные позиции по Донецку, Луганску и Крыму.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Опрос Зеленского будет стоить больше 100 млн грн — Опора
Опрос Зеленского будет стоить больше 100 млн грн — Опора
Политолог рассказала, решили ли в Зе!команде кадровые вопросы
Политолог рассказала, решили ли в Зе!команде кадровые вопросы
СБУ блокировала ботофермы, которые распространяли фейки перед местными выборами
СБУ блокировала ботофермы, которые распространяли фейки перед местными выборами
Какие бюллетени считаются недействительными и что делать в случае повреждения
Какие бюллетени считаются недействительными и что делать в случае повреждения
Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины
Почти половина кандидатов на местных выборах – женщины
Какой будет явка на местных выборах — прогноз ОПОРы
Какой будет явка на местных выборах — прогноз ОПОРы
Ни на одном избирательном участке нет термометров и дезинфекторов — Денисова
Ни на одном избирательном участке нет термометров и дезинфекторов — Денисова
Местные выборы 2020: кого выбирают украинцы и как изменились правила голосования
Местные выборы 2020: кого выбирают украинцы и как изменились правила голосования

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка