Актуализация Будапештского меморандума: почему вопрос включили в опрос

Почти 26 лет назад Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, подписав Будапештский меморандум.

Документ готовили при президенте Леониде Кравчуке. По его словам, на Украину оказывалось невероятное давление со стороны США и России — даже угрожали санкциями, если мы не согласимся на вывоз ядерного оружия.

В то же время юристы говорят, что меморандум — это не уровень межгосударственного соглашения, поскольку его не нужно ратифицировать в парламентах.

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А дипломаты признают, что меморандум стал компромиссом, но он позволял достичь большего, ссылаясь на международные соглашения о о нераспространении ядерного оружия и приниципы ОБСЕ.

Однако уже в 2014 году Россия цинично нарушила и Будапештский меморандум, и большой договор о дружбе с Украиной, а Запад не рискнул заставить Россию прекратить агрессию.

Во всенародном опросе, который состоится в день местных выборов 25 октября, среди пяти вопросов будет актуализация положений Будапештского меморандума, что может помочь Украине создать значительно более прочные переговорные позиции по Донецку, Луганску и Крыму.

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