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Актуалізація Будапештського меморандуму: чому питання внесли до опитування

Майже 26 років тому Україна відмовилася від третього в світі ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, підписавши Будапештський меморандум.

Документ готували за президента Леоніда Кравчука. За його словами, на Україну чинився неймовірний тиск з боку США і Росії – навіть погрожували санкціями, якщо ми не погодимося на вивезення ядерної зброї.

Водночас юристи кажуть, що меморандум – це не рівень міждержавної угоди, оскільки його не потрібно ратифікувати в парламентах.

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А дипломати визнають, що меморандум став компромісом, але він дозволяв досягти більшого, посилаючись на міжнародні угоди про нерозповсюдження ядерної зброї та приниципи ОБСЄ.

Проте вже у 2014 році Росія цинічно порушила і Будапештський меморандум, і великий договір про дружбу з Україною, а Захід не ризикнув змусити Росію припинити агресію.

У всенародному опитуванні, яке відбудеться у день місцевих виборів 25 жовтня, серед п’яти питань буде актуалізація положень Будапештського меморандуму, що може допомогти Україні створити значно міцніші переговорні позиції щодо Донецька, Луганська і Криму.

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