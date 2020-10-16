Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь Украине создать более прочные переговорные позиции по Донецку, Луганску и Крыму.

Так в Офисе президента объяснили включение этого вопроса во всенародный опрос.

В частности, в ведомстве отметили, что Будапештский меморандум предусматривал, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала, получает гарантии от ведущих военных государств мира относительно ненарушимости своей безопасности и существующих границ.

Это международное соглашение было заключено между Украиной, США, Россией и Великобританией. Однако гарантии безопасности были нарушены и мир не отреагировал на это должным образом, что привело к прямой вооруженной агрессии.

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В Офисе президента объяснили, что нужна актуализация положений Будапештского меморандума.

Поэтому власти нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума относительно выполнения их обязательств.

Всенародный опрос состоится в день местных выборов 25 октября. Кроме бюллетеня, украинцы получат листок с пятью вопросами.

Финальный список вопросов всенародного опроса 16 октября озвучил Владимир Зеленский.