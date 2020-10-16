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Факты / Украина / Политика

Почему количество нардепов хотят сократить до 300 — объяснение ОП

Для улучшения эффективности госуправления, президент Украины Владимир Зеленский инициировал сокращение народных депутатов.

Еще в 2019 году Зеленский инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до 300. Законопроект Рада предварительно одобрила, а Конституционный суд признал его законным.

Чтобы инициатива вступила в силу нужно лишь финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов.

Читайте: Зеленский озвучил финальные вопросы всенародного опроса

В Офисе президента отметили, что принять решение только силами партии Слуга народа невозможно, поэтому, чтобы убедить остальных народных избранников, Владимир Зеленский предложил народу сказать свое слово.

— Третий вопрос в общенациональном опросе, как уже известно, будет таким: Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Если люди скажут Да, ни один политик — сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния — не сможет возразить воле народа, — заявили в пресс-службе Офиса президента.

В представительстве главы государства подчеркнули, что общенациональный опрос не является референдумом, а следовательно, не будет иметь прямых юридических последствий.

Всенародный опрос

О своей инициативе проведения всенародного опроса президент объявил 13 октября, отметив, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.

  1. Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?
  3. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
  4. Нужно ли легализовать в Украине медицинский каннабис?
  5. Нужно ли поднять вопрос о выполнении Будапештского меморандума?

Источник: Офис президента

Фото: УНИАН

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