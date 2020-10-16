Почему количество нардепов хотят сократить до 300 — объяснение ОП

Для улучшения эффективности госуправления, президент Украины Владимир Зеленский инициировал сокращение народных депутатов.

Еще в 2019 году Зеленский инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до 300. Законопроект Рада предварительно одобрила, а Конституционный суд признал его законным.

Чтобы инициатива вступила в силу нужно лишь финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов.

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В Офисе президента отметили, что принять решение только силами партии Слуга народа невозможно, поэтому, чтобы убедить остальных народных избранников, Владимир Зеленский предложил народу сказать свое слово.

— Третий вопрос в общенациональном опросе, как уже известно, будет таким: Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Если люди скажут Да, ни один политик — сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния — не сможет возразить воле народа, — заявили в пресс-службе Офиса президента.

В представительстве главы государства подчеркнули, что общенациональный опрос не является референдумом, а следовательно, не будет иметь прямых юридических последствий.

Всенародный опрос

О своей инициативе проведения всенародного опроса президент объявил 13 октября, отметив, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.