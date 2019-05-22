Amazon, Mercedes и Uber: конференция робототехники в Монреале

Добро пожаловать на Международную конференцию робототехники и автоматизации, которая продолжается сейчас в канадском Монреале.

Каких машин там только не увидишь – фантасты прошлого точно позавидовали бы. Роботы и сумку помогут преподнести и груз поднять в аэропорту.

Один робот похож на краба, этот робот поможет нести покупки из магазина или багаж в аэропорту.

Хорошая игрушка для гостей выставки – робот Слендер омни – он умеет следовать за человеком, чье лицо отображается на экране.

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Правда, практическое использование такого робота разработчики пока не продумали до конца. Впрочем, на выставке немало роботов вполне бытового назначения – и для промышленного производства, и для умного дома и для будущих путешествий.

В общем, свои новинки на выставке представляют разработчики со всего мира. Участвуют и маленькие, неизвестные пока широкой публике фирмы и такие гиганты, как Amazon, Mercedes, Samsung и Uber. Продлится форум до пятницы.

К слову, грузчики в прошлом: Boston Dynamics показала нового робота Handle.

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